في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نرصد متوسط أسعار الفاكهة اليوم، 7 أغسطس الجاري، والتي جاءت كما يلي:

برقوق

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

العنب

جاء سعر بيع كيلو العنب 10 جنيهات.

بطيخ

تراوح سعر البطيخ بين 15 و25 جنيهًا للثمرة.

برتقال صيفي

كما تراوح سعر كيلو البرتقال بين 6 إلى 8 جنيهات.

المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و30 جنيهًا.

كرز

بلغ سعر الكرز 25 جنيهًا للكيلو.

تفاح بلدي

تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 إلى 15 جنيهًا.

تفاح مستورد

تراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

خوخ

تراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات.

خوخ سيناوي

بلغ سعر كيلو الخوخ السيناوي 25 جنيهًا.

مانجو

يتراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و35 جنيهًا بحسب الصنف.