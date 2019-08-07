تباينت أسعار بيع الأسماك والمآكولات البحرية اليوم في الأسواق وحلقات السمك، وترصد "الوطن" متوسط أسعار السمك اليوم الأربعاء 7 أغسطس، والتي جاءت على النحو التالي:

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وتراوح سعر الكابوريا بين 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

الجمبري

وجاء سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك بلطي

كما تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و40 جنيهًا.

قشر بياض

وتباين سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

ووصل سعر السمك قشر بياض فيليه بـ160 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

كما بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وتراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

كما تراوح سعر السمك البوري بين 35 إلى 42 جنيهًا للكيلو.