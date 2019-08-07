نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 أغسطس، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:42
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:18
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 03:40
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:12
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:37
أذان العشاء 07:58
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:41
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:44
أذان العشاء 08:09
مواقيت الصلاة في بورسعيد
أذان الفجر 03:33
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء 08:09
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:39
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:13