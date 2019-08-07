نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 أغسطس، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:42

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 03:40

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء 07:58

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:41

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في بورسعيد

أذان الفجر 03:33

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:39

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:13