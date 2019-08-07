قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، إنه قد تلقى اتصالا هاتفيا الساعة 11.30 يخبره بالانفجار الذي وقع أمام المعهد، وعلى الفور حضر إلى المعهد ووجد حفرة عميقة في الأرض وتكسير في زجاج المباني ووقوع الواجهات الزجاجية.

وأضاف "أبوالقاسم" خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المرضى أصيبوا بالذعر بسبب الانفجار فيما لم يكن هناك مرضى بالقرب من موقع الانفجار بداخل المعهد، موضحا أن المرضي قد تركوا المعهد بعد الانفجار ورفضوا العودة مرة أخرى للمعهد لاستكمال العلاج "فيه بعض ببان الأسانسيرات اتخلعت من مكانها".

وأكد عميد معهد الأورام أن شركة المقاولين العرب قد تسلمت الموقع لإصلاحه، وتقوم إجراءات الإصلاحات على قدم وساق فيه.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.