قررت النيابة العامة بالسويس حبس "أ.أ"، مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شخص داخل منطقة الهيشة بحي الجناين باستخدام بندقية خرطوش.

وأكد التقرير الطبي للمتوفى، أن القتيل أصيب برصاصة في الظهر ورصاصة أخرى في الرأس، ما تسبب في وفاته في الحال.

كان اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر مقتولا بطلقات نارية بالظهر والرأس.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تبين أن القتيل يُدعى أشرف صرصار، وأن من قتله شخص مسجل خطر بسبب خلافات نشبت بينهما مؤخرا.

وحاصر ضباط المباحث المتهم بالقتل، حتى تمكنوا من القبض عليه في مكان اختبائه قبل محاولته الهروب، وضبط سلاح الجريمة المستخدم في جريمة القتل.