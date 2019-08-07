"أوقاف الإسكندرية" تنظم 55 أمسية عن الحج

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية 55 أمسية دينية تحت عنوان "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، وعبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة، بحضور قيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إنه ينبغي علينا أن نتحلى بأخلاق حجاج بيت الله الحرام، فنحن نعيش في خير أيام الدنيا أقسم الله عزوجل بهم في كتابه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذه الأيام ومكانتها.

وأضاف "عبد البصير" أن المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، تشهد حراكاً على كل الأصعدة وجميع المجالات وها هي المديرية تشهد حالة من التنافس في فعل الخيرات بين الأئمة في جمع صكوك الأضاحي حسبة لله وخدمة للفقراء، الأكثر احتياجاً، موجهاً الشكر لشعب الإسكندرية خاصة ولشعب مصر عامة على وضع ثقته في الأوقاف ورجالها.