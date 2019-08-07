عن عمر ناهز 88 عامًا، توفيت توني موريسون، أول كاتبة أمريكية ذات بشرة سمراء تفوز بجائزة نوبل للآداب، بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أفادت عائلتها في بيان جاء فيه: "صحيح أن رحيلها خسارة فادحة، إلا أننا ممتنون لأنها عاشت حياة مديدة وجميلة".

موريسون التي ولدت في 18 فبراير 1931 في لوراين قرب كليفلاند بولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة في عائلة مزارعين من أربعة أطفال، دخلت عالم الكتابة في سن مبكرة، قبل أن تصبح أول امرأة ذات بشرة سمراء تفوز بجائزة نوبل للآداب سنة 1993، واسمها الحقيقي كلوي أنطوني ووفورد.

التحقت في سنة 1949 بجامعة "هاورد يونيفرسيتي" الملقبة بـ"هارفرد السوداء"، في واشنطن، وفي 1958، تزوجت من هارولد موريسون طالب الهندسة المتحدر من جامايكا، لكنها انفصلت عنه في 1964 وأقامت مع ابنيها البالغين ثلاث سنوات وثلاثة أشهر في نيويورك.

ولاقت أعمال الراحلة استحسانا كبيرا من قبل النقاد والقراء الأمريكيين على حد سواء، ما أهلها للحصول على جوائز عديدة من بينها جائزة بوليتزر، كما تم اختيار أربع من رواياتها ضمن "نادي الكتاب" الذي تشرف عليه نجمة البرامج التليفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري.

تتمحور أعمال موريسون حول الأمريكيين من أصل أفريقي، وخاصة النساء اللائي تركن على الهامش، سواء في الأدب أو الحياة العامة بشكل عام، وخاضت نضالًا من أجل حقوق السود من خلال نشر سيرتي محمد علي وأنجيلا ديفيس.

ونشرت توني موريسون في سن التاسعة والثلاثين كتابها الأول "ذي بلويست آي" الذي أظهرت من خلاله حسها الفكاهي خلافًا للنصوص الملتزمة في حركة "بلاك باور" التي كانت رائجة حينها، وتروي فيه قصة مراهقة سوداء، هي زميلة لها، مهووسة بالجمال الذي تجسده الدمى البيضاء ذات العيون الزرقاء تصاب بالجنون بعد حملها من والدها بالتبني.

وسطع نجمها على الساحة العالمية العام 1985 مع كتاب "المحبوبة" الذي يروي القصة المأسوية لشابة من المستعبدين تقتل ابنتها لتجنيبها هذا المصير، ونالت جائزة بوليتزر بفضل هذا العمل الذي اعتبرته صحيفة "نيويورك تايمز" سنة 2006 أفضل رواية خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة.

كتبت سنة 1998 في خضم فضيحة مونيكا لوينسكي أن بيل كلينتون هو "أول رئيس أسود" للولايات المتحدة، مشيرة بعد سنوات إلى أنه عومل مثل أسود في الشارع وثبت ذنبه وجرمه من دون محاكمة، كما نشرت مقالا في "نيويوركر" غداة انتخاب دونالد ترامب عنوانه "في حداد على البياض".