فيديو.. نبيلة السيد ورحلة نجاح بدأت مع الريحاني وتألقت في دور "العانس"

واحدة من فنانات الزمن الجميل، تمتعت بموهبة حقيقية وخفة ظل جعلتها في الصفوف الأولى لنجوم فن الكوميديا، واستطاعت أن تجد لها مكانا وسط عمالقة الكوميديا في عصرهم الذهبي.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نبيلة السيد والتي وُلدت في 7 أغسطس عام 1938 بشارع محمد علي العريق الشهير بفن الموسيقى في ذلك الوقت، وبدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها مع والدها الذي كان يعمل متعهدا للحفلات والأفراح، ومن ثم كانت بدايتها السينمائية وهي طفلة أمام نجيب الريحاني في فيلم "غزل البنات" فكانت واحدة من تلامذة "الأستاذ حمام" خلال أحداث الفيلم.

وكانت انطلاقتها الفنية الحقيقية في المسرح عندما شاركت في مسرحية "30 يوم في السجن"، لتنضم بعد ذلك لفرقة "ساعة لقلبك" المسرحية في خمسينيات القرن الماضي، لتدرس بعد ذلك نبيلة السيد بالمعهد العالي للتمثيل وبعد تخرجها منه تنتقل بين العديد من الفرق المسرحية.

قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال السينمائية والدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي تجاوزت الـ150 عملا، ودوما ما كانت نبيلة السيد تشتهر بخفة ظلها وتأديتها للأدوار الكوميدية فكان ظهورها بأي عمل سينمائي يُعتبر مميزا لما تمتلكه من تقديم كوميديا بطراز خاص بها فقط.

ومن محطاتها الكوميدية في السينما، حينما جسدت شخصية "مسعدة" بفيلم "البحث عن فضيحة" أمام كل من يوسف وهبي وعادل إمام وسمير صبري والذي ظل حاضرا في قلوب الجماهير حتى الآن.

وبالرغم من خبرتها الكبيرة ونجاحها في تقديم الفن الكوميدي، إلا أنها قدمت عددا من الأدوار الجادة والأفلام المهمة خلال مسيرتها، فقدمت نبيلة السيد مع المخرج يوسف شاهين فيلمي "الأرض، حدوتة مصرية" ومن أشهر أدوارها الشريرة كان تجسيدها لشخصية "شوشو" في فيلم "بالوالدين إحسانا" للمخرج الكبير حسن الإمام.

ومن أشهر أدوارها السينمائية مشاركتها بفيلم "الراقصة والطبال" أمام عادل أدهم وأحمد زكي ونبيلة عبيد وجسدت من خلاله شخصية "قمر" شقيقة الراقصة "مباهج" وأبدعت في الفيلم بشكل كبير.

رحلت الفنانة نبيلة السيد عن عالمنا في 30 يونيو عام 1986 بعد إصابتها بمرض السرطان عن عمر ناهز 48 عاما.