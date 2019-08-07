عشرات الإصابات وتحطم زجاج المحال.. خسائر انفجار العاصمة الأفغانية

أصيب عشرات الأشخاص بجروح صباح اليوم الأربعاء في تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية "كابول"، أعلنت حركة "طالبان" المسؤولية عنه، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق العاصمة وتحطم زجاج محال تجارية بعيدة عن موقع التفجير.

وانفجرت السيارة المفخخة قرب مدخل مركز للشرطة في غرب كابول قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار، إن 95 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، نقلوا إلى المستشفى.

بدوره، قال صاحب متجر يدعى أحمد صالح لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "سمعت دويا مرتفعا وتحطمت كل النوافذ في متجري وتطايرت شظايا الزجاج في كل مكان"، موضحا: "أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ما حصل لكن نوافذ 20 متجرا تقريبا في محيط كيلومتر من الانفجار تحطمت".

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وبحسب تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان، يمكن سماع نيران أسلحة خفيفة في أعقاب الانفجار.

وتتزايد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي كابول في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر، وغالبا ما يعمد "المتمردون" لتنفيذ هجوم انتحاري يليه اقتحام مسلحين المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو جرحوا في النزاع الأفغاني في شهر يوليو وحده، وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة شهرية في هذا العام، والأسوأ منذ مايو 2017.

وليل الثلاثاء الأربعاء اقتحم كوماندوس أفغان مخبأ لمقاتلي تنظيم "داعش" قرب مطار كابول، بحسب مسؤولين. ولم تعرف بعد كافة تفاصيل العملية، وقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح سبعة آخرون في كابول الثلاثاء عندما استهدف انفجار عربة كانت تنقل عمالا من دائرة مكافحة المخدرات، وفق وزارة الداخلية.