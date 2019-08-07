مدير "الخدمة الوطنية": مجمع الفوسفات يوفر 1500 فرصة عمل للشباب

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إن الجهاز وشركة النصر للكيماويات خططا لإنشاء 3 مجمعات فوسفاتية أخرى، وهي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، ويضم 9 مصانع على مساحة 400 فدان الذي يفتتح اليوم، ومجمع لإنتاج الأسمدة الأزوتية في العين السخنة على مساحة 100 فدان يضم 6 مصانع، بتكلفة إنشاء مليار دولار، وينتهي في 2022، ومجمع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية في أبو رواش، ويضم مصنعين على مساحة 50 ألف كيلو متر مربع، وينتهي في أكتوبر المقبل.

وأضاف أمين، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء افتتاح مجمع المواد الفوسفاتية في العين السخنة، أن المجمع يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات.

وأكد أنّّ الهدف من إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسمدة المختلفة والحد من الاستيراد، وتوفير العملات الحرة من خلال التصدير، وتحقيق القيمة المضافة لأهم الخامات التي تتميز بها ثروات مصر الطبيعة، إضافة إلى توفير فرص للعمل.

وتابع أمين بتوفير المياه الصناعية للمجمع من خلال محطة لتحلية مياه البحر، وايضا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الصناعي، مؤكدا أن المصانع توفر بعض المنتجات الحيوية المهمة مثل إنتاج الكلور الذي يمد محطات الشرب بـ50 ألف طن سنويا يمثل 60% من الإنتاج المحلي، وإنتاج الشابة السائلة والصلبة، و1.5 مليون طن سنويا من الإنتاج المحلي للفوسفات.