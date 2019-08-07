قدّم اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة النصر للكيماويات الوسيطة، كتاب الله هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة قبل قليل، لافتتاحه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العين السخنة صباح اليوم، لافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، واستمع لشرح من اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة النصر للكيماويات الوسيطة، الذي يُقدم "الماكيت" الخاص بالمشروع.

وأُنشئ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة في وقت قياسي، وهو من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.