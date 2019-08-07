عاجل.. السيسي: هنفتتح مدينة الرخام الجديدة السنة الجاية زي دلوقتي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين على افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.

وقال السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، إنه كان هناك الحديث عن الاستفادة من الخامات المصرية الموجودة بدلا من تصديره للخارج كمواد خام، وهذا المجمع هو محاولة لتنفيذ التوصية بتحويل ما لدينا من قدرات ومواد خام لقيمة مضافة للاستفادة منها في السوق المصرية والتصدير للخارج من الفائض.

وأشار السيسي، لمدينة الرخام الجديدة، قائلا: "مدينة الرخام الجديدة تنتج ما يقرب من 30 مليون متر في العام الواحد، وزي السنة دي هنكون بنفتتح مدينة الرخام الجديدة، التي تعمل بكافة الشروط البيئية وتراجعها وزارة البيئة بشكل دوري".

وتم الانتهاء من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، في وقت قياسي، ويعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.