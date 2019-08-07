جانب من اللحوم الغير صالحة التى تم ضبطها فى مطاعم بمطروح

نظمت مديرية الصحة بمطروح، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع مباحث التموين، حملة على الأسواق للتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بالمدينة لضبط الأسواق، والتأكد سلامة المعروض من اللحوم والالتزام بالضوابط والمعايير الصحية، حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد المصري مدير عام الطب البيطري بمطروح، إن الحملة مرت اليوم الأربعاء، على عدد من المطاعم ومحلات بيع اللحوم بمدينة مرسى مطروح، وأسفرت نتائجها عن ضبط 624 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك محاضر بالمخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، أهمية تشديد الرقابة واستمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت الغذائية والأسواق في مطروح، للتأكد من سلامة المعروض من السلع وخاصة اللحوم، والالتزام بجميع المعايير والشروط الصحية وخاصة مع زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.