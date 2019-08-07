قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، غلق 4 صيدليات إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسؤول.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على الصيدليات في قرى ومدن: جمصة، والقطنة بطريق جمصة - المنصورة،والجزاير وشومان، التابعتين لمركز بلقاس، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون.