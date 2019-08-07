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بكين: هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها للصين

بكين: هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها للصين

الدولار يتراجع قرشين.. ويسجل 16.48 جنيه للشراء

الدولار يتراجع قرشين.. ويسجل 16.48 جنيه للشراء

محافظ الدقهلية يندب مدير للمستشفى الدولي في المنصورة

محافظ الدقهلية يندب مدير للمستشفى الدولي في المنصورة

تجهيز 15 عروسة وتوزيع 10 عجول أضاحي على غير القادرين في مطروح

تجهيز 15 عروسة وتوزيع 10 عجول أضاحي على غير القادرين في مطروح

"دار الخدمات" تطالب غير المستوفين بسقف زمني لإنهاء أوراق تأسيس اللجان

"دار الخدمات" تطالب غير المستوفين بسقف زمني لإنهاء أوراق تأسيس اللجان

انهيار عقار خال من السكان في السيدة زينب

انهيار عقار خال من السكان في السيدة زينب

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فرص عمل وعملات أجنبية واكتفاء ذاتي.. أهداف إنشاء مجمع الفوسفات

قبل العيد.. «فشة وكرشة وممبار» ديليفرى: النضافة حلوة مفيش كلام

قبل العيد.. «فشة وكرشة وممبار» ديليفرى: النضافة حلوة مفيش كلام

حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

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