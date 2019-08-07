أعلن وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي، تقدم منذ قليل، أيضًا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس.

وأعلن حزب "حركة نداء تونس" تأييده لترشيح وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها البلاد، والمقرر إجراؤها في 15 سبتمبر عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأوضح بيان صادر عن الحركة أمس الثلاثاء، أن "حزب الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي.. قرر مساندة ترشح السيد عبد الكريم الزبيدي لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل".