أطلقت وزارة القوى العاملة اليوم، مبادرة "صحتك غالية علينا" في شركة الترسانة البحرية ببورسعيد، لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين عمال المنشآت، وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمال.

وأناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، لافتتاح المبادرة بـ3 محاضرات تناولت إصابات العمل، وكيفية التعامل معها ومنعها، فضلا عن الأمراض المهنية وكيفية الالتزام لمنعها وتقليل الإصابة بها داخل بيئة العمل، والسبل الكفيلة لمنعها حفاظا على صحة العامل.

حضر الافتتاح محمد أشرف كريم الدين مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد، ومحمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية.