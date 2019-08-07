18 سفينة بميناء دمياط و5 بالمخطاف الخارجي

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وغادرت سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، وغادرت 1016 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58072 من البضائع العامة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 50488 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49017 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3029 طن فوسفات، و3301 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 286 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4750 طن حديد، و9098 طن خردة، و13591 طن قمح، و35400 طن ذرة، و2760 طن خشب، و2200 طن ميثانول.