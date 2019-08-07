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18 سفينة بميناء دمياط و5 بالمخطاف الخارجي

18 سفينة بميناء دمياط و5 بالمخطاف الخارجي

السيسي يصدر قرارا بإعادة تخصيص 47 جزيرة في البحر الأحمر للقوات المسلحة

السيسي يصدر قرارا بإعادة تخصيص 47 جزيرة في البحر الأحمر للقوات المسلحة

دعوى أمريكية تتهم أخا لأمير قطر بالتحريض على قتل شخصين

دعوى أمريكية تتهم أخا لأمير قطر بالتحريض على قتل شخصين

"صحة الفيوم" تعلن رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات استعدادا لعيد الأضحى

مياه قنا تناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

مياه قنا تناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

الحكومة تلاحق مخالفات الإسكان الاجتماعي.. 3 حالات لسحب الشقق

الحكومة تلاحق مخالفات الإسكان الاجتماعي.. 3 حالات لسحب الشقق

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فرص عمل وعملات أجنبية واكتفاء ذاتي.. أهداف إنشاء مجمع الفوسفات

العمل والإنتاج والتعاون مع الدولة.. 9 توصيات لمواجهة الزيادة السكانية

العمل والإنتاج والتعاون مع الدولة.. 9 توصيات لمواجهة الزيادة السكانية

"طبيب ووزير دفاع".. من هو عبدالكريم الزبيدي مرشح "نداء تونس" للرئاسة؟

"طبيب ووزير دفاع".. من هو عبدالكريم الزبيدي مرشح "نداء تونس" للرئاسة؟

قبل العيد.. «فشة وكرشة وممبار» ديليفرى: النضافة حلوة مفيش كلام

قبل العيد.. «فشة وكرشة وممبار» ديليفرى: النضافة حلوة مفيش كلام

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حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

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