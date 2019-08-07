216 طالبا تقدموا للحصول على المنح الجامعية في مطروح

قال اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، إنه تقدم 216 طالبا من أبناء مطروح خريجى الشهادة الثانوية العامة، للحصول على المنح الدراسية بالجامعات الخاصة، والتي سيتم الإعلان عنها، وترشيح الطلاب وفقا للمجموع، ورغبة الطالب في الالتحاق بها.

وأضاف محافظ مطروح اليوم الأربعاء، أنه وفقا لأعمال اللجنة المشكلة بالمحافظة، تقدم 216 طالبا من خريجي الشهادة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 85% للقسم الأدبي، و90% للقسم العلمي، منهم 166 طالبا بقسم علمي علوم، و28 طالبا بقسم علمي رياضة، و22 طالبا بالقسم الأدبي، وتم استبعاد طالبين منهم لتقدمهم للمنحة الأمانية، لعدم السماح بالتقدم لأكثر من منحة، لإتاحة الفرصة للجميع وفقا للشروط المحددة.

وقال "الغرابلي" إنه جاري حاليا تنسيق قوائم الطلاب وفقا للمجموع والرغبة مع الإعلان عن المنح القادمة للمحافظة تباعا، وأسماء المرشحين لكل منحة وفقا لمجموعهم ورغبتهم والضوابط والشروط المعمول بها.