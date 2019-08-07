استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم الدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالإمارات، والدكتور يوسف عبد الله العبيدلي رئيس مركز جامع الشيخ زايد.

وأشاد وفد الإمارات بجهود الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومدّ جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكدين أنّ جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية.

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا على المشاعر القلبية الصادقة، مضيفًا أنّ الإمارات باتت رمز للسلام.