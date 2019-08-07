حذرت منظمة تمثل قطاع الأغذية في بريطانيا اليوم، من أنّ بريكست دون اتفاق قد يتسبب في نقص وخلل كبير في المواد الغذائية.

وقال تيم رايكروفت المسؤول في اتحاد "فود أند درينك فيديريشن" الذي يمثل 7 آلاف مؤسسة لـ"بي بي سي": "لم نقل أبدا إنّ البلاد ستواجه مجاعة الأمر ليس كذلك، لكن سيكون هناك نقص".

وأضاف: "نعتقد أنّه سيكون هناك خلل كبير سيستمر لأسابيع أو أشهر بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي. قد يتم التخفيف من وطأته بشكل طفيف من خلال تخزين احتياطي في الأسابيع الأولى لكن الأغذية الطازجة لن تدوم لفترة طويلة".

وازداد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ازداد مع وصول بوريس جونسون الى السلطة، ووعد رئيس الوزراء الجديد بأنّ بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر مع أو دون اتفاق مع بروكسل.

وحال عدم التوصل لاتفاق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيفرض على الفور مراقبة جمركية وسيدقق في سلامة الأغذية والمعايير الأوروبية على حدوده مع بريطانيا، ما يثير مخاوف بشأن صعوبات في تأمين الأغذية.

كما رأى رايكروفت أنّ 31 أكتوبر سيكون على الأرجح "أسوأ تاريخ" لقطاع الأغذية. وأضاف أنّ المستودعات ستكون مليئة مع اقتراب عيد الميلاد وسيكون من الصعب على الشركات تشكيل مخزون.