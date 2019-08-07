أعلن الأسرى الفلسطينيون في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، اليوم، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة المعتقل، بعد جلسة حوار استمرت أكثر من ساعة.

وأوضح "نادي الأسير"، في بيان صحفي، أن الاتفاق يتضمن إعادة الأسرى الذين جرى "قمعهم" ونقلوا إلى سجون "هشارون" و"هداريم" و"جلبوع"، ونقل 6 منهم إلى معتقل "النقب الصحراوي" إلى حين العمل على إعادتهم مجددا إلى معتقل "عوفر".

وأشار النادي إلى أن الأسرى أبلغوا الإدارة أن إغلاق الأقسام سيستمر، يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى؛ لضمان تنفيذ ما اتفق عليه مبدئيا، وإعادة الأوضاع داخل المعتقل إلى ما كانت عليه قبل "عملية القمع".

كانت "قوات القمع" التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال التي تسمى "المتسادا"، اقتحمت قسمي 20 و19 اللذين يضمان الأسرى الأطفال "الأشبال"، في الرابع من أغسطس الجاري، حيث نفذت عملية قمع وحشية، وجرى الاعتداء على الأسرى ورشهم بالغاز، وتقييد الأسرى الأطفال ونقلهم إلى الزنازين، وعزل ونقل أسرى آخرين.

وواجه الأسرى عملية "القمع" بخطوات مبدئية تمثلت في إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، وكان 6 أسرى جرى "قمعهم" ونقلوا من المعتقل، أعلنوا الإضراب عن الطعام، أمس.