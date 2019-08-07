كشف مصدر بوزارة السياحة أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1441 هجريا لم تتطرق لأعداد المعتمرين المصريين هذا العام سواء مفتوحة أو بتحديد سقف عددي، كما لم تحدد نظام توزيع التأشيرات بين الشركات المنظمة سواء بنظام الحصص أو بالتنظيم دون سقف.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الوزارة ستصدر خلال أيام، لائحة تنظيمية لآليات تنفيذ العمرة يتم بها إيضاح آليات العمل خلال الموسم وموعد بدء الرحلات رسميا وآخر موعد لتنظيم رحلات العمرة.

وكانت "الوطن" قد انفردت يوم الجمعة الماضي، بخبر انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة من الضوابط المنظمة لموسم العمرة المقبل.