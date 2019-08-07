شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على مسؤولي شركة إيكارو لتدوير القمامة، بسرعة الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي الآمن بقلابشو بمركز بلقاس، والمقام على مساحة 50 فدان في بداية نوفمبر المقبل ليكون جاهز لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من المصانع .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيكارو لتدوير القمامة، والمهندسة سهير نعيم وكيل الإسكان بالدقهلية، والمهندس توكل الشال مدير عام إدارة البيئة والنظافة.

وأكد أن إنشاء هذه المدافن تأتي ضمن خطة الدولة للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة والغير قابله للاستغلال للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية، بتشجير المدفن القديم المقام على مساحة 40 فدان بعد إغلاقه نهائياً واستغلاله كمنتزهات وأماكن ترفيهية للمواطنين وإقامة ملاعب ومراكز شباب وحدائق تخدم جميع القري المحيطة بمنطقة قلابشو.