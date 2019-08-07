شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، خلال شهر يوليو، حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملات مرت على 8 عيادات بيطرية ومركز بيع وتداول الأدوية البيطرية ومصنع للأدوية ومخزن أدوية، وحررت 7 محاضر مخالفة، وضبطت 2149 عبوة تخلص 130 صنف أدوية مخالفة: "أدوية مجهولة المصدر، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية محظور استخدامها بيطريا".

تم تحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة الأدوية المضبوطة.