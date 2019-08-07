تنشر "الوطن" آخر مقال للكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش، مدير تحرير الأهرام السابق، وأحد الأقلام البارزة على صفحات الجريدة، والذي حمل عنوان "موسم «صيد العصافير»..!"، ونشر الجمعة الماضية 2 أغسطس 2019.

وتناول المقال انتهاء الفترة التى كانت فيها أجهزة الرقابية ليست لديها القدرة على محاربة الفساد بصورة كبيرة بين أصحاب المناصب، مشيرا إلى ما تخللته تلك الفترة القاتمة من تعايش شعبي مع الواقع المرير، بأن يقنع نفسه بضرورة تحمل تكلفة "فاتورة فساد المسؤول".

واستدل الكاتب الكبير على انتهاء فترة عدم قدرة الأجهزة الرقابية على محاربة الفساد بحكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن 10 سنوات على هشام عبدالباسط، "محافظ المنوفية السابق"، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، كما قضت بتغريمه 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامة، ةذلك كان بتاريخ 25 يوليو الماضي.

غيّب الموت الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش، مدير تحرير الأهرام، أحد الأقلام البارزة في صحيفة "الوطن"، قبل قليل، وتشيع الجنازة عقب صلاة المغرب، اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

تخرج الراحل في كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة الأهرام منذ العام 1975.