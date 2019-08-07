زار أعضاء مركز شباب مدينة قطور بمحافظة الغربية، أطفال معهد أورام طنطا، ذلك في ظل المبادرة التي أطلقها برلماني الطلائع والشباب للتبرع بجزء من المال لترميم معهد أورام القاهرة بعد الحادث الإرهابي، وزار أعضاء المبادرة معهد طنطا لإرسال نوع من الطمأنينة للأطفال وبهدف إدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم ومساعدتهم في العلاج، وكان في استقبالهم أشرف الخولي مدير العلاقات العامة بالمعهد.

وقال إبراهيم أبو شادي، رئيس برلمان شباب قطور، إن الفعالية شملت مجموعة من الأنشطة منها اسكتش كوميدي، ووزع الشباب الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، مضيفًا أن الهدف من الفعالية رسم البسمة على وجوه الأطفال بعد أن أنهكهم المرض، وشارك فيها 13 متطوعًا.

وأكد أن هناك دعم ورسالة مجتمعية من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة شباب البرلمان بالقضايا المجتمعية المختلفة والكرامة مع مؤسسات الدولة للمساعدة بحل تلك القضايا جذريا للوصول إلى مناخ صحي متكامل لدى المواطنين في جميع المجالات.

يذكر أن معهد "أورام طنطا" يعد منارة طبية تضيء دلتا مصر، ومن أقدم مركز متخصص في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه عام 1964، في حين أن معهد الأورام بالقاهرة تم إنشاؤه عام 1968 وكانت سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يزوران أورام طنطا باستمرار، ونجوم الفن والرياضة.

ويشهد المركز توافد آلاف من الحالات المصابة بأورام سرطانية على مدار العام، ويقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، ويخدم مرضي محافظة الغربية، وعدد من المحافظات المجاورة كما يستقبل الحالات من محافظات الجمهورية كلها، ويقوم بتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحين إصدار القرار، حيث استقبل المركز خلال عام 2019 أكثر من 100 ألف حالة، وتم علاجها جميعا، وبلغت نسب الشفاء فيه أرقام مرتفعة بالنسبة لباقي المراكز الموجودة في الجمهورية.