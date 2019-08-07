يبدأ الخميس.. شروط وقواعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات الجامعية تيسيرًا على الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، من الخميس المقبل حتى 20 أغسطس الجاري.

وتستعرض "الوطن" شروط وقواعد تقليل الاغتراب على النحو التالي:

- أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، شرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.