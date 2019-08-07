أعلن نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن مدينة حكاري في الفترة بين 2007-2011، رستم زيدان، استقالته من حزبه.

رستم زيدان الذي يعتبر المؤسس الفخري لحزب العدالة والتنمية، قال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا لا أودع الساحة السياسية، بل أنا مع من يساهمون في سياسات تركيا".

Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum Ak Parti ‘den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.

Kamuya Saygılarımla duyurulur. pic.twitter.com/3ntkFEccRZ — Dr. Rüstem ZEYDAN (@Rustem_Zeydan) August 5, 2019

تغريدة زيدان نشرت عبر حسابه على تويتر، في 5 أغسطس الجاري، قال فيها: "اعتبارا من اليوم أكون قد استقلت من عضوية حزب العدالة والتنمية الذي كنت مؤسسه الفخري".

زيدان نفى أن تكون هذه الخطوة اعتزال للحياة السياسية، قائلا في حوار مع موقع إخباري محلي: "أنا لا أودع الساحة السياسية، بل سأستمر في الدعم والمساهمة، سأكون مع من يساهمون في السياسة التركية"، في تلميح منه إلى أنه سينضم إلى المبادرات الجديدة بتشكيل حزب جديد في تركيا بديلا عن حزب أردوغان، حسب صحيفة "زمان" التركية.