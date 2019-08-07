شروط وموعد التقديم في مدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بمدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج، للعام الدراسي 2019/2020، خلال الفترة من الأحد 18 أغسطس حتى 29 أغسطس الجاري.

وأوضحت المديرية، في منشورها عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين، والتي جاءت كما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 من مدارس محافظة القليوبية.

- ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 250 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب على 18 عامًا في 1 أكتوبر 2019، والأفضلية للأصغر سنًا.

- أن يكون الطالب يحمل الجنسية المصرية.

- اجتياز الطالب الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية التي تجرى بمقر الشركة.

وفي حالة اجتياز الطالب الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية لا يعد قبوله بالمدرسة نهائيًا، إلا بعد تقديم أصل المستندات المطلوبة من كتابة إقرار من ولي الأمر بأنه غير مقيد بمدرسة أخرى.

وأوضحت المديرية، أن مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية تحدد للمقبولين تباعًا.

وتمثلت المستندات المطلوب تقديمها في، استيفاء نموذج طلب التقديم المعد لذلك بمقر المدرسة بشركة المقاولون العرب، ويرفق به ملف يحتوي على:

- صورة استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/ 2019.

- صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 4 صور شخصية للطالب.

تقدم الطلبات بمقر شركة المقاولون العرب الكائن برقم 10 شارع 6 أكتوبر-ترعة الإسماعيلية، بجوار إدارة المصانع والورش المركزية للمقاولين العرب.

يذكر أن مدرسة المقاولون العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، تم انشاءها باتفاق تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة المقاولون العرب، نظام الدراسة 3 سنوات، تخصص صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة، فضلًا عن شهادة خبرة معتمدة من شركة المقاولون العرب، وتمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.