"شعبة الذهب": نتوقع أن يصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1000 جنيه

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 1000 جنيه خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن الزيادة في أسعار الذهب جاءت نتيجة التعريفة الجمركية، ونظام الضرائب في أمريكا، وتأثيره على سوق الذهب العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الضرائب المفروضة على صادرات الصين 10% تسبب في هذه الأزمة.

وتابع أن الأونصة بلغ سعرها 1430 دولار واليوم وصلت إلى 1500 دولار للأونصة عيار 21 جرام، وهي زيادة رهيبة.

وقال "الدهب كان بـ640 جنيه للجرام عيار 21 ووصل لـ 685، ومتوقعين الزيادة دي وفي خلال 3 شهور تصل ألف جنيه".

وأكد أن هناك حالة ركود كبيرة في السوق و"دا هيخلي ناس كتير تسيب المهنة"، وتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق لأن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي.

وارتفعت أسعار الذهب، 8 جنيهات، صباح اليوم، ليسجل عيار 24 نحو 792 جنيهًا، و693 جنيها لعيار 21، فيما يباع عيار 18 بـ594 جنيهًا، ليصبح إجمالي ما شهده الذهب من زيادات خلال يومين 18 جنيهًا.

وقفزت أسعار الذهب 1%، اليوم، إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.