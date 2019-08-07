قالت وزارة الموارد المائية والري إنها رصدت مساء الأربعاء، بقعة سولار في مياه النيل بالأقصر عند الكيلو 218 (بطول 100 م وعرض 50).

وأضافت الوزارة في بيان، مساء اليوم، أن التنسيق بدأ على الفور بشأن غلق محطة مياة الأقصر احترازيا، ومشطت إدارة نيل الأقصر المنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر وتتبع مسار البقعة وتفتيتها، واتخاذ الإجراءات للكشف عن مصدرها لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأكدت الوزارة، أنه جرى القضاء على آثار البقعة، ولم يتبق أي آثار تلوث للمجرى المائي حاليا، وأنه تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب وتشغيل المحطة بعد أن تمت السيطرة تماما على البقعة ومحو آثارها.