"البيئة" عن ظهور حوت في الساحل الشمالي: أمر طبيعي.. ولا يشكل خطرا

كشف الدكتور لؤي السيد، منسق برنامج "الحياة البرية" بوزارة البيئة، أسباب ظهور حوت في الساحل الشمالي، قائلا إنه شيئ طبيعي للغاية، إذ تأتي هذه الظاهرة نتيجة عدم توافر الغذاء في البحر المتوسط.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الحيتان تلجأ إلى السواحل الجنوبية بشكل طبيعي، أما في شرق المتوسط يكون ظهورها قليلا للغاية.

وأوضح أن هذه الثدييات لا تسبب أي خطورة على الإنسان، ولا تشكل أي عداء تجاه الإنسان حتى لو كانت كبيرة الحجم.

ونصح منسق برنامج "الحياة البرية" بوزارة البيئة، المواطنين بعدم الاقتراب منها قدر الإمكان والابتعاد عنها، حتى يعود إلى وسط البحر، مؤكدًا أنها لا تعادي الإنسان بشكل مباشر.