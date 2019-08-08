يحل اليوم الخميس 8 أغسطس، الذكرى الثامنة على رحيل النجمة هند رستم، والتي لقبها الجمهور بـ"مارلين مونرو الشرق"، حيث رحلت عن عالمنا، إثر أزمة قلبية حادة، عام 2011 عن عمر ناهز 82 عامًا.

آخر ظهور لفنانة الإغراء الأولى، كان مع عبر برنامج "مصر النهاردة" مع الإعلامي محمود سعد، من داخل منزلها، روت فيه رايها في الفن الحالي، وكيف يسير يومها ومواقف من حياتها الفنية والشخصية.

في البداية، قالت "رستم" إنها تنام يوميًا وهى تشاهد التليفزيون: "التليفزيون كفيل أنه يخليني أنام"، مضيفة أنها تحزن لما تراه معروض على الشاشة، لأنه ليس من قيمة مصر.

وعن المسلسلات التي تعرض، استنكرت لانفنة الراحلة كم "النكد" المبالغ به فى المسلسلات مؤخرًا على حد قولها، مشيرة إلى أن في زمنها كان هناك مسلسلات كوميدية دائمًا تعرض خلال الموسم الرمضاني: "المسلسلات بقت كلها نكد والألفاظ الخارجة كتير".

وأضافت أنه بالرغم من غياب نيللي وشريهان، ولكن هناك وجوه جديدة على الساحة تستطيع تقديم نفس الدور، مشيرة إلى الفنانة نيللى كريم، ومدحت في رشاقة جسدها، قائلة: "ليه منستغلهاش فى الفوازير".

أما على صعيد السينما، فقالت أنها لم تعد تذهب إلى السينما منذ وقت طويل: "مبروحش السينما غير في أفلام يوسف شاهين وعادل إمام".

كما تحدثت عن مقابلتها لأستاذ الأدب العربي عباس العقاد، موضحة أنها كانت خائفة بشدة وهي ذاهبة إليه، ولكنها وجدت منه لطف كبير وكرم ضيافة وحسن خلق، كنت بفكره بحبيبته سارة، وكانت أحلى مقابلة في حياتي"، وتذكرت جملة قالها لها "العقاد" حينما رآها، وهي : "لقد ارتقى الهلال مع النجوم".

وعن عاداتها اليومية، قالت إنها تنام عند الساعة الـ10 مساءً وتستيقظ في الـ5 فجرًا، وتتحدث مع صور زوجها الدكتور محمد فياض في الصباح، مضيفة: "بشكره على اللى عمله معايا في حياته وبعد مماته"، مؤكدة أنه كان "برنس" على حد وصفها، قائلة: "عشت معه 50 سنة".

وأكدت فنانة الزمن الجميل، أن أفضل جائزة حصلت عليها هي "حب الناس"، والتي لا تقدر بثمن بالنسبة لها: "بفرح لما حد يشوفني في الشارع ويقول مدام هند رستم أهي".

وتقول ابنتها "بسنت"، إن والدتها تحب الكلاب أكثر من أحفادها، وكانت تمتلك 21 كلبًا فى المنزل، وردت "رستم": "الكلاب تحبك دون مقابل، فأنا تعلمت منهم الوفاء".