ألقى فريق ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط القبض على عاملين هاربين من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات بالوليدية وشارع رياض بدائرة القسم.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط "أ.ج.ع.ف"، 24 سنة عامل ومقيم بمنطقة الوليدية بدائرة القسم المحكوم عليه في القضية جنايات قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2019م (مخدرات) بالسجن المؤبد و"ع.ع.إ.ق"، 39 سنة عامل ومقيم بشارع رياض بدائرة القسم المحكوم عليه في القضية جنايات قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2019 (مخدرات) بالسجن المؤبد.

حُرر المحضر اللازم للمحكوم عليهما كل على حدة، وجارى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهما، بالتنسيق ومصلحة السجون.