أرسل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ الشعب المصري بحلول العيد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.

وجاء في نص التهنئة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهاني وخالص التحيات بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتكم الرشيدة رعاكم الله ووفقكم وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وأنتم بخير".

كما أرسل محافظ أسيوط برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر الشريف وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة.