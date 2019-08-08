أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة في مجالس الإدارة لعام 2018.

‎وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التقرير الصادر عن مرصد المرأة في مجالس الإدارة يتضمن القطاع المصرفي والشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن التقرير يوصي بضرورة دعم وصول 54 امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة هذه القطاعات الثلاثة كل عام، ما يساهم في تحقيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في مجالس الإدارة إلى 30% بحلول عام 2030.

‎وأضافت السعيد أن التقرير يشير إلى أن البنوك تتصدر تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام في نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، حيث إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%.

وأشارت إلى أن التقرير يقدم كذلك مؤشرًا للمرأة في مجالس إدارات القطاعات الثلاثة المتضمنة في التقرير، وهو ما يمثل بنسبة 9% من أعضاء مجالس الإدارة، كما يحدد التقرير الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارة بتلك القطاعات.

من جانبها أوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018 يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة، حيث يرصد التقرير أن 54% من الشركات المدرجة في البورصة، و41% من البنوك، و69% من شركات قطاع الأعمال العام لم تعيّن بعد إمرأة واحدة في مجالس الإدارة.‎

وأضافت مرسي أن التقرير يكشف أيضًا عن أن هناك 21 شركة مدرجة في البورصة لها تمثيل نسائي في مجالس إداراتها يتراوح ما بين 33% و67%، في حين أن هناك بنكًا واحدًا يضم أكثر من 30% من النساء ضمن مجلس الإدارة، وفقًا لبيانات 2018، وأن أعلى تمثيل للمرأة في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام كانت في شركات صناعة الأدوية وذلك بنسبة 22%، وأقل نسبة لتمثيل المرأة كانت في مجالس إدارة شركات البناء والتطوير بنسبة تصل إلى 2.5%، في حين أن هناك 13 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تضم في مجالس إداراتها أكثر من 30% من النساء بنسبة تتراوح ما بين 33% و100%.

‎وأشارت غادة هويدي عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس المرصد، إلى أن إطلاق مرصد المرأة في مجالس الإدارة تم في عام 2017، مؤكدة أن تحالف المرأة في مجالس إدارة الشركات يمثل شراكة فريدة من نوعها حيث تجمع بين المنظمات الحكومية وجمعيات الأعمال والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.