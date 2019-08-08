قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس كانت ثابتة طوال الأسبوع، وكانت درجات الحرارة تتراوح بين 35 لـ36 درجة، ولم يحدث أي تغيير في حالة الجو.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية منع الإعلامية آية الغرياني، ببرنامج "8الصبح"، على شاشة "DMC"، أن الطقس من الغد وحتى انتهاء فترة إجازة العيد ستكون أقصى درجة على القاهرة خلال تلك الفترة ستكون 38، لكن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، وهي التي تشعرنا بدرجات الحرارة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الشبورة المائية ستكون كثيفة في الصباح الباكر بسبب الرطوبة العالية، لذا على المسافرين الانتباه للطريق جيدا خلال فترات الشبورة.

وأكد عبدالعال أن الأجواء ستكون ممتعة ومناسبة للخروج في العيد إلى الشواطئ والمتنزهات.