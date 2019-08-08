أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر موقعها الرسمي، تنظيم تدريبات لإعداد كواد شبابية للقيام بخطة أندية السكان على مستوى كل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، بهدف التوعية بقضايا السكان وموضوعات الصحة الإنجابية بجانب زيادة المعرفة للذات وتطوير المهارات من خلال استخدام طرق فعاله كالمسرح والرياضة.

ويبدأ التدريب الأول في محافظة مطروح لشباب محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الفترة من 18 حتى 23 أغسطس الجاري، والتدريب الثاني يجرى تنفيذه في مدينة شرم الشيخ لشباب محافظتي أسيوط وسوهاج خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 1 سبتمبر .

وتتمثل شروط التقديم في الآتي

- من يكون لديه الرغبة في العمل التطوعي من المرحلة السنية من 18 - 29 عامًا.

- أن يكون سبق للمتقدم المشاركة في مبادرات شبابية.

- الالتزام بمدة التدريب كاملة والمشاركة في مبادرات أندية السكان داخل المحافظة التابع لها.

- يلزم المشارك بالتطوع 40 ساعة تدريبية بعد التدريب.

يجرى الاشتراك في التدريبات من خلال التوجه إلى مراكز الشباب في المحافظات التي ستنفذ بها التدريبات.