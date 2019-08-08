تعرضت بلدتي الحفة والقرداحة في شمالي غرب سوريا، إلى هجوم بقذائف صاروخية، حسبما أفاد مصدر عسكري لـ"روسيا اليوم"، وأكد وقوع 5 مصابين بينهم أطفال.

وذكرت وكالة "سانا"، أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت ريف اللاذقية الشمالي بعدة قذائف صاروخية أدت إلى خسائر مادية كبيرة وإصابة 5 مدنيين، بينهم طفلان، في ريفي الحفة والقرداحة.

وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم "جبهة النصرة" وتقوم بالاعتداء المتكرر عبر إطلاقها الصواريخ والقذائف على المنازل السكنية في القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش السوري.