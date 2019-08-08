كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، زيارة لجنة فنية من سلطة الطيران المدني، اليوم، منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، لمتابعة بدء أعمال إنشاء محطة أرصاد جوية، وأجهزة اتصال وتتبع في المنطقة، تكون من شأنها تعزيز مستويات السلامة ومتابعة أعمال تشغيل رحلات البالون الطائر في المحافظة.

وكشفت المصادر، أن سلطة الطيران المدني برئاسة الطيار سامح حفني، شددت على شركات البالون الطائر بالأقصر، ضرروة تعزيز وتطبيق أعلى معدلات السلامة في التشغيل بإنشاء محطة أرصاد جوية، وتركيب أجهزة تتبع وإرشاد حديثة يتم وضعها بالبالونات أثناء تحليقها فى الجو، لمتابعتها على شاشة الرادارات الموجودة بالسلطة والملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولى.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار سلطة الطيران المدني، جاء عقب واقعة انحراف بالون طائر في منطقة البر الغربي مؤخرا، والذي هبط بسلام في منطقة جبلية. ولفتت المصادر إلى أن شركات تشغيل البالون الطائر، طلبت من هيئة الأرصاد الجوية الإشراف على أعمال إنشاء محطة رصد جوي بمنطقة البر العربي، والتي بدأت فعليا اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.