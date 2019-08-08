بعد قرار ضبط أسعار السيارات.. "رابطة المصنعين": يصب في مصلحة المستهلك

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1699 لعام 2019، بشأن ضبط أسعار السيارات والسلع الأخرى بالأسواق.

ويهدف القرار للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات التي ينطبق عليها قرار الإعفاء الجمركي وبعض السلع الأخرى.

وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن القرار يصب في مصلحة المستهلك المصري، خاصة أنه سيشعره بأن هناك جهات رقابية تقوم بالإشراف على عملية ضبط الأسعار، خاصة وأن المواطن المستهلك المصري دائماً يشعر بأن هناك جشع من التجار، وأن هناك جهات تقوم على ضبط السوق.

وأضاف لـ"الوطن"، أن أسعار السيارات لن تنخفض لأن اللجنة دورها مراجعة المستندات، وستؤكد للعميل أنه لا يوجد تلاعب في أسعار السيارات من قبل الوكلاء والموزعين في مصر.