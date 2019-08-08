اجتمع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بقيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات والأمن والجهات المعنية لمناقشة استعدادات المطارات المصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها الفريق يونس المصري، لمتابعة سير العمل في المطارات المصرية والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

وشدد يونس، على ضرورة التجهيز الجيد لمرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، واطلع على المخطط المعد بالمطارات المصرية خلال فترة أجازة العيد.

كما أعطى المصري توجيهاته برفع درجه الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وخاصة المطارات السياحية التي ستشهد كثافة في تشغيل الرحلات الجوية، وزيادة أعداد الركاب، تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه المصري بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات، والتسهيلات للمسافرين عبر المطارات المصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الطيران، على ضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والوصول والتأكد من إنسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول ومنع التكدس بالمطارات خلال فترة العيد خاصة فترة الذروة الصباحية، والاستعداد الجيد لمرحلة عودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة والعمل على تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن بإذن الله.

ودعا الوزير جميع العاملين كلا في موقعه، خاصة ممن يتعاملوا مباشرة مع ضيوف مصر الكرام، ببذل قصارى جهدهم والتفاني في خدمة الركاب، والالتزام بأداء مهامهم المختلفة في الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة، مؤكداً أن وزارة الطيران المدني تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بخدمة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم على الوجه الذى يليق بمكانة مصر الحضارية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران ستسير 175 رحلة جوية داخلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف شركات الطيران الأجنبية والعربية والمصرية الأخرى التي تسير رحلات دولية وداخلية من وإلى المطارات المصرية.