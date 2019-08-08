كشف بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري إزالة ما يزيد عن ألفي حالة تعدي، على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي، وذلك خلال الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات.

لفت التقرير إلى تنفيذ قطاع حماية النيل 479 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما نفذ قطاع الري 1312 إزالة على منافعه، إلى جانب إزالة هيئة الصرف 510 حالة تعدي على منافع الصرف. يذكر أن الإزالات تنوعت بين مباني خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر، وأسوار وتشوينات وزراعة جسور المصارف، وردم بالجسور أو قطعها وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر الإزالات فى ضوء البرنامج الموضوع بمشاركة قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.