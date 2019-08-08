أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتور أحمد الشربيني الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالإشراف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على سبيل الإعارة لمدة عام من جامعة القاهرة، وذلك لمتابعة آليات العمل بالمتحف ومستجدات الأعمال به والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة وافتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويعد المتحف من أهم المشاريع القومية لدى الدولة، وتعتزم وزارة الآثار على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

و استقبل الشربيني بالمتحف اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محروس سعيد مدير عام صندوق النوبة، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.

يذكر أن الدكتور الشربيني حصل على درجة الدكتوراة في الكهرباء وهندسة الاتصالات من جامعة كاس وسترن (Case Western) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل العديد من المناصب المحلية والدولية منها رئيس قطاع المؤتمرات والمطبوعات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالأمم المتحدة (ITU/UN) بجنيف، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التعاون الدولى، ومدير المعهد القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشار ثقافي لمصر في كندا، إضافة إلى عملة كأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

حصل أيضا على العديد من الجوائز وبراءات الاختراع وشهادات التقدير، منها نوط الامتياز من الدرجة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، وبراءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أدرج في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة عام 1992.