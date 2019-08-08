توفر مستشفى وادي النيل -المعهد الفني للتمريض- دراسة تمريضية فنية متخصصة لمدة عامين بعد الثانوية العامة، وفرصة للمتفوقات بعد نهاية العامين تكملة الدراسة في كلية التمريض للحصول على بكالوريوس التمريض، وسيتمّ تخريج أول دفعة فى المعهد في شهر سبتمبر المقبل وسيتكون عبارة عن منحة مجانية لـ100 طالبة.

مدير المستشفى: سنوفر للفتيات رعاية صحية ووسائل انتقال

وقال الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادي النيل رئيس مجلس إدارة المعهد الفنى للتمريض، إنَّ المعهد سيكون أحدث معهد فني للتمريض بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنَّ وجود معهد بهذا الشكل سيغير خريطة التمريض في مصر.

وأوضح مدير عام مستشفى وادي النيل، أنَّ "الفتاة سيكون لها رعاية صحية ووسائل انتقال، وسيكون في التنسيق بالمرحلة الثالثة، وبعد العيد مباشرة الفتيات هيسحبوا كراسة الشروط من مستشفى وادى النيل وسيتمّ تقييم هؤلاء الفتيات من ناحية اللغة الإنجليزية لأن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية".

وأضاف مدير عام مستشفى وادي النيل: "الممرضة في وادي النيل اللي هتنال كل هذا الاهتمام وكل هذا التعليم وكل هذه الميزات حتى تصبح أكفأ وأحسن الممرضات فى المنطقة العربية والأفريقية".

من ناحيتها، قالت الدكتورة أميرة مرسى مدير المعهد الفني للتمريض: "الفتيات عندهم الفرصة إنهم يشتغلوا من أول يوم في مستشفى وادي النيل كمساعدين تمريض بمرتب، وسيتمّ عمل اختبارات نفسية وقدرات لغوية ورياضيات وعلوم علشان نشوف قدرتهم على النجاح فى العمل اللى هيعملوه".

يُذكر أنَّ مواعيد سحب كراسة التقديم سيكون من مستشفى وادى النيل بكوبري القبة وتتضمن كل المعلومات الخاصة بشروط التقديم والقبول ابتداءً من السبت 17 أغسطس إلى الإثنين 19 أغسطس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.