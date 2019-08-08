نظمت القوات المسلحة عددا من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر، وعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة 6 أكتوبر.

يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات، والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.

بدأت الندوات بآيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الندوات كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور شريف فخرى عبدالنبى رئيس الجامعة المصرية الروسية، أعرب فيها عن مدى فخر الجامعة بالقوات المسلحة، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كلمة أكد فيها أن مصر تواجه حملة شرسة من الشائعات، متحدثاً عن قفزة الإنجازات التى تم تحقيقها فى كافة المجالات.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والتكفيرية، كذلك دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى رفع روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

اشتملت الندوات على تقديم عدة عروض مسرحية وكورال وفقرات غنائية وطنية رائعة ألهبت مشاعر الحضور، وبثت بداخلهم روح الوطنية، وفى نهاية الندوات تم تكريم عدد من أسر الشهداء، تقديرا لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن، إضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعات المتفوقين، وطلبة العروض المسرحية والغنائية والكورال واختتمت فعاليات الندوات بالسلام الوطنى.