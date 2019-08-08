أعلن رئيس مجلس النواب البولندي المحافظ ماريك كوختشينسكي، اليوم، استقالته من منصبه تحت ضغط انتقادات تعرض لها لاستخدامه طائرات حكومية لأغراض شخصية، في فضيحة تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية.

وقال كوختشينسكي للصحافة "غدا أعتزم الاستقالة من مهامي كرئيس لمجلس النواب البولندي"، مؤكدا أنه لم يخرق أية قوانين في رحلاته على متن الطائرات التابعة للدولة.

وجاء الإعلان بحضور الرجل الأبرز على الساحة السياسية البولندية ياروسلاف كادجينسكي، رئيس حزب المحافظين القومي الحاكم، غداة اجتماع مطول لمسؤولي هذا الحزب.

وتؤكد المعارضة وبعض وسائل الإعلام، نقلاً عن العديد من الوثائق، أن كوختشينسكي (63 عاماً)، المسؤول الثاني في الدولة بحسب الدستور، استخدم طائرات من نوع "جلف ستريم" ومروحيات وطائرات عسكرية، مئة مرة بين مارس 2018 ومايو 2019.

ووفق الوثائق التي كشفت بضغط من الإعلام والمعارضة، رافق كوختشينسكي أكثر من مرة وخلال رحلات حظيت بأولوية قصوى، أفراد من عائلته وأصدقائه وزملاء من حزبه. ومعظم الرحلات أجريت بين وارسو ومنطقة جيشوف التي يتحدر منها كوختشينسكي وانتخب نائبا عنها.

والاثنين، اكتفى كوختشينسكي، العضو البارز في حزب العدالة والقانون والمعاون المقرب من ياروسلاف كادجينسكي، بالاعتذار "من كل من شعر بالإهانة"، مضيفاً أن العدد الأكبر من تلك الرحلات كان بدافع عمله السياسي كرئيس للبرلمان.

لكنه اعترف أن زوجته رافقته في إحدى الرحلات. وكتعويض، قال كوختشينسكي إنه سيدفع 28 ألف زلوتي (6500 يورو)، لصندوق مخصص لتحديث الجيش، بعدما دفع 15 ألف زلوتي لمؤسسات خيرية للتعويض عن رحلات أخرى قام بها أفراد عائلته، وهي مبالغ يراها المعلقون أنها غير كافية إلى حد بعيد.

وأعلن كوختشينسكي الخميس "رئيس البرلمان لم يخرق القانون ولا الأعراف في هذا المجال. أريد أن أشدد على ذلك". واتهم كوختشينسكي، الرئيس السابق للحكومة والرئيس المنتهية ولايته للمجلس الأوروبي دونالد توسك باستخدامه هو أيضا الطائرات الحكومية لرحلات خاصة.

وحزب "العدالة والقانون" الذي ينتمي إليه كوختشينسكي هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 13 أكتوبر، وفي الأثناء، لا تزال المعارضة تطرح تساؤلات حول رحلات أخرى قام بها مسؤولون آخرون من حزب العدالة والقانون الذي فاز بالانتخابات التشريعية عام 2015 مع تعهده وضع حد لسوء استخدام السلطة.