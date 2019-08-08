قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، إحالة 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي.

كما اتهموا بخطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وقاموا بحبسهم واحتجازهم وطلبوا فدية من ذويهم وقتلوا بعضا منهم وعذبوا آخرين، إلى جانب ارتكابهم أيضا جريمة الاتجار بالبشر وعدد آخر من الاتهامات.

والمتهمون في هذه القضية كل من:

1- محمد رجب عبد الواحد حسن (38 عاما) من محافظة الفيوم (محبوس ).

2- عماد أحمد عبد السلام الورفلي 26 عاما ( هارب ) ليبي الجنسية مقيم بليبيا.

3- مفتاح أحمد عبد السلام الورفلي (هارب) 31 عاما ليبي الجنسية مقيم بليبيا.

4- عياد أحمد عبد السلام الورفلي (هارب) 22 عاما ليبي الجنسية مقيم بليبيا.

5- مروان الغريب (هارب) ليبي الجنسية.

6- تامر رمضان عبد الحفيظ أبراهيم (حركي تامر المسعودي) هارب (31 عاما ) محل الإقامة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

7- عبد الحميد النبوي محمد عبد الله سعد (هارب) 31 عاما شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

8- محمد النبوي محمد عبد الله سعد (هارب) 37 عاما (عامل) شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

9- حسام صلاح مبروك عطا (هارب) 32 عاما (سائق) مقيم بعزبة كشك - المحمودية بمحافظة البحيرة.

10- محمد رجب جمعة العادلي (هارب) 29 عاما (عامل) مقيم بمركز المحمودية البحيرة.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2011 وحتى أغسطس 2017 بمصر وخارجها، قام المتهم الأول بالتخابر لدى جماعة إرهابية خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا" ومن يعملون لمصلحتها بهدف ارتكاب جريمة إرهابية ضد مواطنين مصريين مقيمين بالخارج بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى الخامس من عناصر الجماعة الإرهابية من جمع معلومات من داخل البلاد عن المصريين العامليين بليبيا وإمدادهم بها تمهيدا لخطفهم واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا بغرض حمل ذويهم لدفع مبالغ مقابل إطلاق سراحهم وقد وقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول بأنه توسط وآخرون في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى دولة ليبيا، وذلك بأن توسط لدى آخر مجهول في محافظة مطروح بتهريب المصريين عبر الحدود الغربية للبلاد، وارتكبت تلك الجريمة بغرض الإضرار بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس بأنهم اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر موضع الاتهام بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج ومساعدوه بأن أمدوه بوثائق سفر المصريين وأرقام هواتف ذويهم لجمع المعلومات عنهم لتقديم مبالغ الفدية واستلامها، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبوا جريمة الإتجار بالبشر بالتعامل مع أشخاص طبيعيين وذلك بأن خطفوا مواطنين مصريين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات باستخدام القوة والعنف في أحد المقرات التابعة لهم بقصد استغلالهم ماديا بأن طلبوا مبالغ مالية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، وقد ارتكبت تلك الأفعال بطريقة التهديد بالقتل والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي حال حملهم أسلحة نارية، وقد نتج عن تلك الجرائم وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الأول ومن السادس حتى الأخير أنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا ونقلوا للجماعة موضوع الاتهام أموال ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية .ونسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الرابع أنهم ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا قبل مواطنين مصريين موجودين بالخارج باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض إيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر بأن خطفوا المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني وآخرين مبينة أسماؤهم في التحقيقات حال تواجدهم بدولة ليبيا باستخدام الأسلحة النارية وحبوسهم قرابة أربعة أشهر بمقر جماعتهم مكبلين أقدائمهم، محكمين وثاقهم، وأوسعوهم ضربا وأنزلوا بهم تعذيبات بدنية فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالأوراق ونتج عن تلك الجريمة الإرهابية وفاة المجني عليه.

كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب عمل إرهابي وذلك بأنه اتفق مع المتهمين من الثاني حتى الرابع بارتكاب الجريمة موضوع الإتهام وساعدهم بأن تولى جمع أموال الفدية من ذوي المجني عليهم، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حرّض ذات المتهم، المتهمين من الثاني حتى الخامس على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وذلك بأن حرضه على ارتكاب الجريمة ، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض.

كما نسبت النيابة إلى المتهم الخامس أيضا أنه ارتكب وآخرون مجهولون عملا إرهابيا قبل مواطن مصري موجود في الخارج "مبين اسمه بالتحقيقات"، باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض إيذائه وتعريض حياته وحقوقه وحريته وأمنه للخطر بأن خطفوا أحد المواطنين المصريين وحبسوه بمقر جماعتهم المسلحة بدولة ليبيا وهددوه بالقتل باستخدام أسلحة نارية منزلين به تعذيبات بدنية فأحدثوا إصابته الموصوفة في الأوراق.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين، الأول والسادس أيضا أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب عمل إرهابي خارج البلاد بأن اتفقا معه على ارتكاب الجريمة موضوع الإتهام ومساعداه بأن أمداه بمعلومات عن شخص المجني عليه وموطن إقامته بدولة ليبيا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما نسبت النيابة إلى المتهم السادس أنه حال كونه مصريا التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية بأن التحق بتنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا وتلقيه تدريبات عسكرية بها.

وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم وندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عنهم.