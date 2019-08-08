شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة على نطاق الكيلو 21 ومنطقة أكتوبر بحي العجمي للتفتيش على محلات الجزارة والمصانع الموجودة بالمنطقة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل جزارة به كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة وتم تحريز 200 كيلو لحوم موجودة بالمحل مجهولة المصدر. وضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون تراخيص من الجهات المختصة، وتحريز كميات من الزبادي التي يرتع عليه الذباب ولا يباشر الاشتراطات الصحية، وكذلك كميات من السمن و5 اسطوانات بوتاجاز تجارية.

كما جرى ضبط مصنعا لتصنيع الألبان منتهي الترخيص ولايباشر اشتراطات الترخيص، وينتج منتجات مخالفة للترخيص المنتهي وتم تحريز 50 كجم قشطة.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 50 كيلو لحم مفروم متعفن، غير صالح للاستهلاك الآدمي، و40 كيلو لحم متغير الخواص، وغير صالح للاستهلاك. وتحرير محضر لسيارة نقل لبيع اسطوانات البوتاجاز التجاري لعدم الإعلان عن الأسعار.