نددت الصين، اليوم، بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء أمس الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأمريكية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية امريكية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 أغسطس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إنّ "تعسّف الولايات المتحدة في استخدام السلطة والهادف إلى تشويه سمعة بعض الشركات الصينية وإزاحتها، عمداً ومن دون وازع، يفسد بشكل خطير صورة الولايات المتحدة ومصالحها الخاصة".

وأوضحت، في بيان، "نقدّم دعمنا الشديد إلى الشركات الصينية المعنية لاتخاذ السبل القانونية بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وتواجه هواوي أيضاً الحظر المفروض على الشركات الأمريكية لبيعها معدات تكنولوجية.

ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري. وتشمل هذه التدابير الجديدة إلى جانب هواوي، شركة "زد تي اي"، وشركة هيترا للاتصالات، وشركة هيكفيجن وشركة داهوا.

وأعلنت هواوي أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأمريكية العليا.